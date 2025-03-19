19.03.2025 (14:00)

В Амурской области военнослужащие мотострелкового соединения отработали штурм зданий

На полигоне «Екатеринославский» с военнослужащими мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Амурской области, состоялись занятия по штурму зданий.

В рамках мероприятий военнослужащие тренировались вести разведку, в том числе с применением малоразмерных беспилотных летательных аппаратов, штурмовать здания, захваченные условным противником.

В ходе тренировки бойцы выполнили скрытный подход к зданию, после чего обезвредили самодельное взрывное устройство, установленное на входе.

Особое внимание при проведении занятий обращалось на правильное определение места подхода к зданию исходя из условий «боевой обстановки» слаженности действий в группе, контроль сектора стрельбы и правильной нарезке углов и положения при стрельбе из-за укрытий.

Занятия проводились под руководством опытных инструкторов, принимавших участие в специальной военной операции. Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, при проведении тренировок использовалось значительное количество средств имитации.

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