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19.03.2025 (13:00)

В Амурской области военнослужащие ВВО провели «Урок мужества» с учащимися школы Белогорска

Военнослужащий ремонтно-восстановительного батальона общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) лейтенант Андрей Подковырин провел «Урок мужества» с учащимися школы № 5 Белогорска. Мероприятие организовано в рамках проекта «Диалоги с героями» и приурочена к 11-й годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Офицер рассказал ребятам о своей службе и товарищах, а также о том, какие задачи выполняет его подразделение в зоне проведения специальной военной операции.

Помимо этого, ребята узнали о роботизированных комплексах, которые Андрей и его сослуживцы разработали в зоне СВО и о том, насколько они сейчас необходимы на фронте.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Военно-патриотическое воспитание
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