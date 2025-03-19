19.03.2025 (12:00)

Экипажи вертолетов Ми-8МТВ военной базы ЮВО в Армении совершенствуют мастерство пилотирования в сложных метеоусловиях

Экипажи вертолетов Ми-8МТВ армейской авиации военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Республике Армения провели учебно-тренировочные полеты с целью повышения уровня мастерства пилотирования вертолетом в сложных погодных условиях высокогорья.

В ходе проведённой лётной смены выполнено более 10 вертолёто-вылетов в заданные районы пилотирования в радиусе до 100 километров от места базирования, при этом экипажи отработали полёты при ограниченной видимости в облаках, а также взлёт-посадку при низком крае облачности и сильном ветре.

Кроме основных целей занятия, экипажами были выполнены задачи по поиску и эвакуации условно раненных военнослужащих и поисково-спасательные работы в режиме зависания, а также посадка вертолета с одним выключенным двигателем.

Также отработано взаимодействие между подразделениями военной базы и лётным составом эскадрильи авиабазы ЮВО в ходе выполнения полётов над полигоном Алагяз.

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