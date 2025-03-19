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19.03.2025 (11:00)

В соединениях 8-й гвардейской общевойсковой армии проведен единый день РХБ защиты

В соединениях и воинских частях 8-й гвардейской общевойсковой армии, дислоцированной в Ростовской области, прошла тренировка по радиационной, химической и биологической (РХБ) защите.

Занятия начались с подачи условного сигнала оповещения, по которому военнослужащие выполнили нормативы по надеванию защитных комплектов, преодолели условно зараженные участки местности, освоили применение приборов РХБ разведки, дегазационных комплектов ДКВ-К для проведения специальной обработки вооружения и военной техники.

Важным элементом занятий стала подготовка штатных средств РХБ-разведки, установленных на технике.

В ходе мероприятия отрабатывались действия с расчетами РХБ разведки, в том числе с применением специальных разведывательных химических машин. Специалисты подразделений РХБ защиты выполнили развертывание и подготовку к работе машин аэрозольного противодействия, провели полную обработку техники, вооружения и объектов в зоне условного заражения.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Боевая подготовка
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