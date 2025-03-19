19.03.2025 (10:00)

Артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили пункт управления БпЛА ВСУ на Красноармейском направлении СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили пункт управления БпЛА ВСУ на Красноармейском направлении СВО

Военнослужащие расчета 130-миллиметровой пушки М-46 группировки войск «Центр» в ходе выполнения боевой задачи уничтожили пункт управления беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции (СВО).

Выявив украинских боевиков, разведчики подразделения доложили об обнаружении точки взлета вражеских БпЛА и укрытии, где располагались операторы FPV-дронов ВСУ. Получив разведданные с координатами цели, артиллеристы оперативно подготовили орудие к бою, навелись на цель и приступили к выполнению задачи. Огонь велся с закрытой огневой позиции на дальности более 24 км.

Артиллеристы произвели серию залпов 130-мм осколочно-фугасными снарядами, в результате которых уничтожили выявленную цель. Контроль огневого поражения, корректировку огня и передачу координат местоположения украинских боевиков осуществлял расчёт БпЛА разведывательного подразделения группировки. После выполнения задачи расчет оперативно замаскировал орудие и укрылся в безопасном месте.

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