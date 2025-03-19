19.03.2025 (09:30)

Военнослужащие расчета БпЛА группировки войск «Центр» продолжают совершенствовать навыки управления ударными дронами на полигоне в тыловом районе зоны проведения СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие расчета БпЛА группировки войск «Центр» продолжают совершенствовать навыки управления ударными дронами на полигоне в тыловом районе зоны проведения СВО

Военнослужащие расчета беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) 1-й отдельной гвардейской мотострелковой «Славянской» ордена Республики бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» продолжают совершенствовать навыки управления ударными дронами, в том числе с системой сброса на полигоне в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции (СВО).

В ходе подготовки инструкторы-наставники, имеющие боевой опыт СВО, передают полученные навыки использования различных видов БпЛА личному составу.

На первом этапе военнослужащие изучают теоретическую базу: тактико-технические характеристики, программное обеспечение, техническое устройство, особенности эксплуатации и ремонта беспилотных летательных аппаратов. Практическая часть подготовки включает в себе выполнение простых элементов пилотирования FPV-дронов на небольших высотах без полезной нагрузки. На завершающем этапе операторы должны обнаружить цель и поразить сбросом с дрона.

Планомерная и качественная боевая подготовка военнослужащих позволяет подразделениям группировки успешно выполнять поставленные боевые задачи.

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