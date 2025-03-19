19.03.2025 (09:30)
Военнослужащие расчета БпЛА группировки войск «Центр» продолжают совершенствовать навыки управления ударными дронами на полигоне в тыловом районе зоны проведения СВО
Военнослужащие расчета беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) 1-й отдельной гвардейской мотострелковой «Славянской» ордена Республики бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» продолжают совершенствовать навыки управления ударными дронами, в том числе с системой сброса на полигоне в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции (СВО).
В ходе подготовки инструкторы-наставники, имеющие боевой опыт СВО, передают полученные навыки использования различных видов БпЛА личному составу.
На первом этапе военнослужащие изучают теоретическую базу: тактико-технические характеристики, программное обеспечение, техническое устройство, особенности эксплуатации и ремонта беспилотных летательных аппаратов. Практическая часть подготовки включает в себе выполнение простых элементов пилотирования FPV-дронов на небольших высотах без полезной нагрузки. На завершающем этапе операторы должны обнаружить цель и поразить сбросом с дрона.
Планомерная и качественная боевая подготовка военнослужащих позволяет подразделениям группировки успешно выполнять поставленные боевые задачи.