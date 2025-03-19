19.03.2025 (08:30)

Артиллеристы Уссурийского соединения ВДВ уничтожили транспорт ВСУ с пехотой в приграничных районах Курской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Артиллеристы Уссурийского соединения ВДВ уничтожили транспорт ВСУ с пехотой в приграничных районах Курской области

Расчеты 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения выполняют задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ и огневой поддержке штурмовых групп соединения в приграничных районах Курской области.

В ходе воздушной разведки, подразделениями БпЛА десантно-штурмовой бригады был обнаружен вражеский транспорт, который пытался вывезти пехоту ВСУ с линии боевого соприкосновения у самой границы России и Украины в тыл вражеских подразделений. После доразведки и подтверждения цели, координаты были немедленно переданы расчету. Артиллеристы за считанные минуты развернули орудие и рассчитали координаты для стрельбы. Расчет гаубицы Д-30 нанес огневое поражение по обнаруженной цели. После первого пристрелочного выстрела, вторым точным выстрелом из гаубицы транспорт ВСУ был уничтожен. Когда цель была поражена, расчет оперативно замаскировал орудие и убыл в укрытие.

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