19.03.2025 (07:30)
Операторы ударных БпЛА группировки войск «Днепр» уничтожили легкобронированную технику ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области
Операторы разведывательных и ударных БпЛА 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» наносят удары по технике и пехоте ВСУ.
Севернее села Работино операторы БпЛА обнаружили и уничтожили три единицы легкобронированной техники ВСУ.
«Ночью разведка обнаружила ротацию личного состава – три пикапа с личным составом. Расчеты поднялись в воздух, отработали успешно. Все цели были поражены», – рассказал оператор FPV-дрона с позывным «Орел».
Благодаря профессиональным действиям операторов FPV-дронов группировки противник ежедневно несет значительные потери в живой силе, а также теряет боевую технику, совершая безуспешные попытки проведения ротаций на боевых позициях.
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