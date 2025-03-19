19.03.2025 (07:30)

Операторы ударных БпЛА группировки войск «Днепр» уничтожили легкобронированную технику ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Операторы ударных БпЛА группировки войск «Днепр» уничтожили легкобронированную технику ВСУ На Ореховском направлении в Запорожской области

Операторы разведывательных и ударных БпЛА 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» наносят удары по технике и пехоте ВСУ.

Севернее села Работино операторы БпЛА обнаружили и уничтожили три единицы легкобронированной техники ВСУ.

«Ночью разведка обнаружила ротацию личного состава – три пикапа с личным составом. Расчеты поднялись в воздух, отработали успешно. Все цели были поражены», – рассказал оператор FPV-дрона с позывным «Орел».

Благодаря профессиональным действиям операторов FPV-дронов группировки противник ежедневно несет значительные потери в живой силе, а также теряет боевую технику, совершая безуспешные попытки проведения ротаций на боевых позициях.

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