18.03.2025 (20:30)

В Москве открылись первые Международные соревнования по стрельбе из лука среди военнослужащих

Первые международные соревнования по стрельбе из лука в закрытом помещении среди военнослужащих под эгидой CISM (Международный совет военного спорта) открылись в легкоатлетическом футбольном комплексе (ЛФК) ЦСКА.

Соревнования проходят с 18 по 21 марта. Участие в турнире принимают сборные 8 стран – Монголии, Туниса, Белоруссии, Бангладеш, Ирана, Саудовской Аравии, Бахрейна и России. В составе сборных команд - олимпийские чемпионы, чемпионы Всемирных военных игр, чемпионатов мира и Европы.

Турнир открыли заместитель Министра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров, президент федерации стрельбы из лука Зоригто Манханов, старший тренер ЦСКА по стрельбе из лука, член спортивного комитета по стрельбе из лука CISM и заслуженный тренер России Юрий Зубарев.

«От имени Министра обороны Российской Федерации и от себя лично поздравляю всех вас с началом соревнований. Считаю правильным, что при создании организации, было принято решение следовать принципу- военные всегда должны соревноваться и состязаться между собой только на спортивных аренах. Сегодня я хочу выразить благодарность тем странам, которые приняли решение принять участие в этих соревнованиях в Москве. Конечно, вы здесь приобретете новых друзей, новые впечатления», - сказал генерал армии Юнус-Бек Евкуров.

В отборочных раундах участвуют 32 спортсмена, ранжированные в соответствии с их позицией в квалификационном раунде. Они проводят серию спаррингов в группах, каждый спарринг состоит максимум из 5 сетов по 3 стрелы. В финальном раунде спортсмены, прошедшие отборочный раунд, проводят серию индивидуальных матчей в каждой финальной группе. Победителем становится спортсмен, набравший наибольшее количество очков.

Международный совет военного спорта — единственная спортивная организация, которая не применила к России санкций, поэтому выступление российской сборной на турнире носит официальный характер. Спортсмены не лишены родного флага и гимна.

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