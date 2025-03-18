18.03.2025 (22:45)

Систему связи условного противника подавили специалисты подразделений РЭБ ЦВО на занятиях в Кузбассе

Военнослужащие подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) подавили работу радиостанций малой мощности в ходе занятий по специальной подготовке на полигоне в Кемеровской области.

В ходе проведения практических действий специалисты РЭБ развернули станции «Красуха» и «Борисоглебск-2» и провели радиоразведку указанного района местности. После обнаружения и идентификации более 10 работающих радиостанций малой мощности, военнослужащие определили их координаты и выполнили подавление выявленных каналов связи, «забив» приемники условного противника заградительными радиоэлектронными помехами.

Также, в ходе занятий военнослужащие при помощи автоматизированных станций помех создали ложные источники излучения, защитив тем самым системы связи своих подразделений от радиоразведки условного противника.

Всего в практических занятиях было задействовано более 30 специалистов РЭБ мотострелкового соединения ЦВО.

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