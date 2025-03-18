18.03.2025 (23:15)

Курсантки Военной академии связи впервые принимают участие в Кубке ВС РФ по ски-альпинизму «Саянский марш»

Курсантки Военной академии связи имени Маршала Советского Союза М. С. Буденного впервые принимают участие в Кубке Вооруженных Сил Российской Федерации по ски-альпинизму «Саянский марш-2025» в составе женской сборной команды.

Уникальное и единственное зимнее состязание по полевой выучке горных подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации проходит на базе Центра военно-спортивной подготовки «Ергаки» Центрального военного округа (ЦВО), расположенного в горах Красноярского края.

В ходе двух соревновательных дней будущим военным связисткам наравне с мужчинами предстоит совершить многокилометровый лыжный марш с выполнением 12 специальных задач. На первом участке маршрута военные альпинистки выполнят поиск пострадавшего в лавине с помощью специального маячка, передвижение на лыжах в связках, стрельбу в составе отделения, совершат спуск по склону с использованием альпинистского оборудования, подъем пострадавшего по склону высотой около 20 метров и подъем по склону в кошках. Во второй день участницам предстоит соревноваться в метании гранат на точность, преодолению участка маршрута по запланированному времени, выполнить разведку целей и задачи по ориентированию, а также организовать длительную транспортировку условно пострадавшего с помощью подручных средств.

В этом году в Кубке Вооруженных Сил Российской Федерации по ски-альпинизму «Саянский марш-2025» принимают участие семь команд из Восточного, Московского, Центрального и Южного военных округов, Военного института физической культуры, Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, а также женская сборная команда Вооруженных Сил Российской Федерации, представленная военнослужащими Воздушно-космических сил, Московского военного округа и дебютантками соревнований – курсантками Военной академии связи.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице