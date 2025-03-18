18.03.2025 (23:45)

Военные полицейские ЦВО провели акцию «Я б в военные пошёл, пусть меня научат» в Свердловской области

Военнослужащие военной полиции Центрального военного округа (ЦВО) провели патриотическую акцию «Я б в военные пошёл, пусть меня научат». Мероприятие прошло в Волковском сельском Доме культуры, Богдановического района, Свердловской области.

Военные полицейские развернули выставку вооружения, военной и специальной техники, а также экипировки, средств бронезащиты и спецсредств. Кроме того, военнослужащие рассказали об истории подразделения и особенностях своей службы. Для гостей мероприятия был организован просмотр документального фильма о военнослужащих, отличившихся при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции.

В завершении мероприятия представители военной полиции ЦВО провели мастер-класс по медицинской подготовке для школьников. Ребятам рассказали, как правильно накладывать жгут при кровотечении, наложении шины на повреждённую поверхность, а также различные способы эвакуации пострадавшего в медицинское учреждение.

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