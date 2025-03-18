18.03.2025 (23:30)

Сапёры ЦВО расчистили затороопасные участки реки Юрюзань в Башкирии

Военнослужащие инженерного подразделения Центрального военного округа провели работы по подрыву льда на реке Юрюзань в Башкирии для недопущения ледяных заторов.

Военнослужащие совершили 200-километровый марш в Салаватский район и провели подрывные работы на реке Юрузань вблизи сел Малояз и 1-е Идельбаево, в которых проживают более 5 тыс. человек. Военнослужащие провели разведку реки на наиболее затороопасных участках замерили толщину льда, определили количество зарядов, оборудовали места закладки взрывчатого вещества и взорвали ледяной покров, чтобы талый снег уходил с течением реки, предотвращая ее разлив в период паводка. Данные мероприятия не позволили создать заторы на реке и защитить мосты и гидротехнические сооружения.

В частях Центрального военного округа, дислоцированных в Башкирии, сформированы подрывные группы и эвакуационно-спасательные команды, действия которых координирует региональный Центр управления штаба ЦВО в Екатеринбурге, где проводится общий мониторинг паводковой и лесопожарной обстановки, налажено взаимодействие с местными органами власти и региональными подразделениями МЧС России.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице