18.03.2025 (22:30)

Экипажи самолетов морской авиации Балтийского флота выполнили учебные задачи в морских полигонах в Балтийском море

Экипажи самолетов Су-30СМ2 и Су-24М морской авиации Балтийского флота успешно выполнили совместные учебно-боевые задачи в Калининградской области.

В рамках планового учения экипажи Су-30СМ2 и Су-24М морской авиации флота отработали условные бомбовые удары по надводным целям в морских полигонах флота.

Пилоты выполнили полеты в заданный квадрат моря для вскрытия надводной обстановки, а также осуществили учебные атаки по условному противнику.

Помимо нанесения ударов с воздуха, летчики отработали фигуры сложного пилотажа: вертикальные, горизонтальные и косые "бочки", боевые развороты, а также приемы ухода от средств противовоздушной обороны условного противника.

Данные тренировки подчеркивают высокую степень готовности и профессионализма экипажей морской авиации Балтийского флота, а также их способность выполнять задачи в сложных условиях современного боя.

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