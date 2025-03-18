18.03.2025 (21:30)

Малый противолодочный корабль «Уренгой» Балтийского флота в ходе планового учения выполнил ряд задач в Балтийском море

В рамках планового учения экипаж малого противолодочного корабля (МПК) «Уренгой» соединения кораблей охраны водного района Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота проходит сдачу курсовой задачи К-2, в ходе которой выполнил артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям в акватории Балтийского моря.

В качестве морской мишени был задействован специальный щит, имитирующий боевой корабль условного противника. Стрельба по нему выполнялась из 76,2 и 30-миллиметровых артиллерийских установок.

В рамках учения экипаж корабля также провел тренировки по отражению атак БЭК и БпЛА с различных высот и направлений с выполнением практических стрельб средствами противовоздушной обороны корабля и другими имеющимися средствами штатного вооружения.

Кроме того, МПК выполнил задачи по минным постановкам в морском полигоне флота. Экипаж корабля осуществил постановку оборонительного минного заграждения в заданном районе, с использованием учебных мин.

Морские минные заграждения применяются для воспрепятствования прохода судов противника по морским коммуникациям, а также для затруднения проникновения его кораблей, подводных лодок, торпед и др. плавучих средств в гавани, порты, на рейды и к местам высадки морских десантов. При устройстве таких заграждений используются контактные и неконтактные морские мины.

Справочно: Малый противолодочный корабль «Уренгой» проекта 1331-М является одним из кораблей серии МПК производства ГДР, г. Вольгаст, спущен на воду 29 августа 1985 года, вошел в состав флота 24 марта 1987 года. 26 мая 2011 года получил наименование «Уренгой» по ходатайству Администрации Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа в рамках установившихся шефских связей между Администрацией Пуровского района и Ленинградской военно-морской базой.

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