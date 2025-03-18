18.03.2025 (22:15)

В Калининградской области начался полевой выход инженерных подразделений Балтийского флота

Порядка 300 военнослужащих инженерных подразделений Балтийского флота задействовано в полевом выходе на полигонах в Калининградской области.

В ходе проведения полевых занятий флотские инженеры проведут тренировки по разминированию местности и объектов, установке инженерных заграждений, оборудованию позиций подразделений, обеспечению высадки десанта и противодесантной подготовке, а также по инженерной разведке, обеспечению войск водой и электроэнергией.

Кроме того, на полигонах инженеры отработают нормативы по маскировке военных объектов с целью введения в заблуждение авиации условного противника. При этом все задачи будут выполняться в условиях активного применения условным противником диверсионно-разведывательных групп.

В общей сложности, в полевом выходе на нескольких полигонах в Калининградской области задействовано свыше 30 единиц военной и специальной техники, в том числе путепрокладчики БАТ-2, землеройные машины МДК-3, установки разминирования УР-77, минные заградители ГМЗ-3, УМЗ, станции комплексной очистки воды СКО-10.

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