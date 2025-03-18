18.03.2025 (19:30)

Военнослужащие Балтийского флота проходят обучение по программе операторов беспилотных летательных аппаратов

На полигоне «Хмелёвка» Балтийской военно-морской базы Балтийского флота проведена тренировка личного состава отделения операторов беспилотных летательных аппаратов противодиверсионного отряда по повышению навыков пилотирования.

В ходе занятий по практическим полетам личный состав отделения беспилотных летательных аппаратов отработал ряд элементов боевой подготовки по управлению и координации работы с беспилотными летательными аппаратами.

Военнослужащие повысили навыки в определении высот полёта и его дальности, для проведения рекогносцировочных мероприятий и повышения эффективности ориентирования на местности с учетом меняющейся обстановки.

Кроме того, операторы дронов повысили свои навыки по корректировки и определении расхода заряда аккумуляторов, горючих и смазочных материалов с учетом поправки на погодные условия.

Всего в тренировке приняли участие более 20 военнослужащих противодиверсионного отряда главной базы Балтийского флота.

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