19.03.2025 (09:00)

Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили скопление боевой техники, опорные пункты, блиндажи и живую силу ВСУ в зоне СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили скопление боевой техники, опорные пункты, блиндажи и живую силу ВСУ в зоне СВО

Расчеты РСЗО «Град» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» в круглосуточном режиме наносят точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой техники, движению колонн и скоплениям живой силы ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

В этот раз в ходе выполнения боевых задач артиллеристы уничтожили скопление боевой техники, опорные пункты, блиндажи и живую силу ВСУ на одном из направлений СВО.

Артиллеристы вычисляют координаты целей на основании разведки и наносят огневое поражение противнику.

Получив координаты целей, расчеты «Градов» в кратчайшие сроки выдвинулись в район боевого применения и заняли огневые позиции. Затем военнослужащие произвели развертывание боевых машин и навели их на цели, после чего незамедлительно произвели залпы 122-мм реактивными снарядами по противнику, находящемуся на удалении нескольких километров.

Кадры объективного контроля, полученные с БпЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в точном попадании в заданный район.

После выполнения поставленной задачи расчеты боевых машин оперативно покинули огневые позиции.

РСЗО «Град» – мощная система. Она представляет серьёзную опасность для ВСУ, ведь наносит удары, в том числе, по укреплённым пунктам противника.

Установки также используют для создания заградительного огня при отходе или отступлении противника. Бойцы группировки войск «Запад» продолжают идти вперёд. Их прикрытие обеспечивают, в том числе, РСЗО «Град».

Расчёты боевых машин в своей тактике используют эффект неожиданности. Противник не знает, откуда на этот раз прилетят реактивные снаряды. Артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут после получения цели до произведения выстрела, используя тактику частых смен огневых позиций.

Перезаряжание расчеты РСЗО «Град» производят в запасных районах, после чего выдвигаются на новые огневые позиции для нанесения ударов по вновь выявленным целям.

В зависимости от поставленных задач реактивные снаряды летят на расстояние от 10 до 20 километров. Кадры объективного контроля, полученные с БпЛА в режиме реального времени, позволяют убедиться в уничтожении целей.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице