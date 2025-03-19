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19.03.2025 (08:00)

Военнослужащие инженерного подразделения группировки войск «Север» выполняют задачи по сплошному разминированию в приграничном районе Курской области

В приграничном районе Курской области военные инженеры группировки войск «Север» выполняют задачи по обеспечению безопасности российских войск и гражданского населения. Военнослужащими ежедневно проводится проверка объектов инфраструктуры на наличие взрывоопасных предметов.

Во время отступления украинские военные оставляют мины, растяжки и другие ловушки, которые сложно обнаружить. Задача сапёров – обнаружить и обезвредить такие устройства.

С помощью специального оборудования сапёры проводят инженерную разведку, проверяют миноискателями все дороги, поля, а также дома на предмет взрывоопасных предметов.

Самые частые находки – это неразорвавшиеся боеприпасы и растяжки, оставленные на входах в подвалы домов мирного населения. Большая часть находок уничтожается накладным зарядом на месте, так как боевики ВСУ очень часто оставляют ловушки для саперов и устанавливают мины на неизвлекаемость.

При проведении всех мероприятий используются современные разнообразные образцы специальной военной техники и вооружения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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