19.03.2025 (08:00)
Военнослужащие инженерного подразделения группировки войск «Север» выполняют задачи по сплошному разминированию в приграничном районе Курской области
В приграничном районе Курской области военные инженеры группировки войск «Север» выполняют задачи по обеспечению безопасности российских войск и гражданского населения. Военнослужащими ежедневно проводится проверка объектов инфраструктуры на наличие взрывоопасных предметов.
Во время отступления украинские военные оставляют мины, растяжки и другие ловушки, которые сложно обнаружить. Задача сапёров – обнаружить и обезвредить такие устройства.
С помощью специального оборудования сапёры проводят инженерную разведку, проверяют миноискателями все дороги, поля, а также дома на предмет взрывоопасных предметов.
Самые частые находки – это неразорвавшиеся боеприпасы и растяжки, оставленные на входах в подвалы домов мирного населения. Большая часть находок уничтожается накладным зарядом на месте, так как боевики ВСУ очень часто оставляют ловушки для саперов и устанавливают мины на неизвлекаемость.
При проведении всех мероприятий используются современные разнообразные образцы специальной военной техники и вооружения.