19.03.2025 (08:00)

Военнослужащие инженерного подразделения группировки войск «Север» выполняют задачи по сплошному разминированию в приграничном районе Курской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие инженерного подразделения группировки войск «Север» выполняют задачи по сплошному разминированию в приграничном районе Курской области

В приграничном районе Курской области военные инженеры группировки войск «Север» выполняют задачи по обеспечению безопасности российских войск и гражданского населения. Военнослужащими ежедневно проводится проверка объектов инфраструктуры на наличие взрывоопасных предметов.

Во время отступления украинские военные оставляют мины, растяжки и другие ловушки, которые сложно обнаружить. Задача сапёров – обнаружить и обезвредить такие устройства.

С помощью специального оборудования сапёры проводят инженерную разведку, проверяют миноискателями все дороги, поля, а также дома на предмет взрывоопасных предметов.

Самые частые находки – это неразорвавшиеся боеприпасы и растяжки, оставленные на входах в подвалы домов мирного населения. Большая часть находок уничтожается накладным зарядом на месте, так как боевики ВСУ очень часто оставляют ловушки для саперов и устанавливают мины на неизвлекаемость.

При проведении всех мероприятий используются современные разнообразные образцы специальной военной техники и вооружения.

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