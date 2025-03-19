19.03.2025 (05:00)

Главнокомандующий ВМФ поздравил подводников с профессиональным праздником

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Александр Моисеев поздравил ветеранов и действующих подводников флотов, работников учреждений и частей непосредственного подчинения, а также всех тех, кто связал свою жизнь со службой в «прочном корпусе», с профессиональным праздником — Днем моряка-подводника, который отмечается ежегодно 19 марта.

В поздравлении главнокомандующего ВМФ отмечено, что появление в начале прошлого века подводных лодок кардинально изменило характер вооруженной борьбы на море.

«В годы самой страшной войны XX века советские моряки-подводники внесли весомый вклад в Великую Победу над фашистской Германией», — сказано в поздравлении.

Адмирал Александр Моисеев добавил, что подводные силы стали основной ударной мощью ВМФ и одной из важнейшей составляющей ядерной триады России. Сегодня подводные силы, являющиеся одним из родов сил Военно-Морского Флота, динамично развиваются, в их составе — стратегические ракетоносцы, составляющие основу морских сил ядерного сдерживания нашего государства, многоцелевые атомные и неатомные подводные лодки, на их вооружении — весь спектр современного оружия, в том числе гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Главнокомандующий ВМФ выразил особые слова благодарности ветеранам-подводникам, вносящим неоценимый вклад в патриотическое воспитание молодежи, повышение авторитета флота и престижа военной службы.

Отдельно адмирал Александр Моисеев обратился к семьям и женам подводников: «Вы, как никто другой, знаете те трудности, в которых мы служим, поддерживаете нас в трудную минуту и вдохновляете уверенно идти вперед. Спасибо вам за ваше терпение, за вашу верность, за доброту и заботу!»

Главнокомандующий ВМФ пожелал морякам-подводникам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов в совершенствовании морской выучки, достижений в военной службе и ратном труде на благо укрепления боевого могущества Военно-Морского Флота.

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