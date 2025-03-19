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19.03.2025 (06:30)

Операторы FPV-дронов батальона специального минирования «Феникс» ведут боевую работу в интересах Южной группировки войск

Расчёты FPV-дронов ежедневно работают на линии боевого соприкосновения. Подразделение использует беспилотники для разных задач: поражения вражеской техники и личного состава, уничтожения антенн и ретрансляторов противника, дистанционной установки инженерных заграждений, разминирования территорий, в целях разведки.

Мастерство и опыт оператора БПЛА — это только 50% удачного результата во время боевого вылета. На успех операции влияют погодные условия, дальность полёта, работа вражеского РЭБ. Также сказываются непредвиденные обстоятельства, которые связаны с техникой, программным обеспечением «птицы», а также удалённостью врага. 

Важный этап перед отправкой расчёта — предварительная подготовка боеприпасов. Это зона ответственности сапёра. Кроме того, уже на точке он помогаtn дооснастить дрон и подготовить его к дальнейшей работе.  В день бойцы расчёта делают до 10 вылетов на позиции противника.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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