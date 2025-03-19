19.03.2025 (06:00)

Расчет ТОС-1А «Солнцепек» Южной группировки войск уничтожил опорный пункт ВСУ в районе Часова Яра



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчет ТОС-1А «Солнцепек» Южной группировки войск уничтожил опорный пункт ВСУ в районе Часова Яра

Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» отдельного отряда РХБЗ армейского корпуса Южной группировки войск выполняют задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Разведывательным подразделением корпуса с применением беспилотного летательного аппарата был обнаружен опорный пункт противника в районе Часова Яра. После получения координат цели специалисты РХБЗ нанесли удар по позициям ВСУ полным пакетом 220-мм термобарических снарядов, выжигая заглубленные укрытия, укрепленные наблюдательные пункты и схроны с боеприпасами.

Особенности применения огнеметных систем позволяют не считаться с фортификационными сооружениями укрепрайонов, так как снаряды способны проникнуть и разрушить самые защищенные объекты и легко бронированную технику ВСУ.

Работать ночью расчетам боевых машин приходится едва ли не чаще, чем днём. Это обеспечивает безопасность и дополнительно создает эффект неожиданности для противника.

После выполнения боевой задачи расчеты ТОС-1А «Солнцепёк» в кратчайшее время проводят смену боевых позиций и оперативно перезаряжают установки.

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