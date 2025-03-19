19.03.2025 (05:30)

Сахалинские штурмовики уничтожили очередной командный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Сахалинские штурмовики уничтожили очередной командный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении

В ходе активного наступления военнослужащие 39-й мотострелковой бригады выявили и уничтожили ротный командный пункт украинских националистов, который находился в заброшенном двухэтажном доме.

Подобравшись к противнику максимально близко, штурмовики предложили сложить оружие и выйти с поднятыми руками, но на призывы сдаться националисты отреагировали огнём в сторону наших военнослужащих. Поэтому сахалинские штурмовики решили уничтожить здание врага. Стрелок боевой группы с позывным «Румош», под прикрытием своих товарищей закинул две противотанковые мины на первый этаж здания. После взрыва шансов выжить у боевиков не было.

За мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевой задачи, военнослужащие штурмовой группы представлены к боевым государственным наградам.

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