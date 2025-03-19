19.03.2025 (07:00)
Экипажи Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу подразделений ВСУ
Экипажи Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу подразделений ВСУ.
Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.
После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.
В результате боевого применения уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав ВСУ.
После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.
Метки: