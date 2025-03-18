18.03.2025 (20:00)

Базовый тральщик Северного флота «Коломна» выполнил траление минного заграждения в Баренцевом море

Базовый тральщик Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Коломна» выполнил траление минного заграждения в акватории Баренцева моря.

Постановку минного заграждения в одном из полигонов боевой подготовки в Баренцевом море осуществил экипаж малого противолодочного корабля Северного флота «Юнга», выставив учебные мины.

Экипажем тральщика «Коломна» проведены тренировки по поиску, обнаружению мин с использованием гидроакустических станций и тралов.

На учении по противоминной борьбе экипаж корабля выполнил артиллерийские стрельбы по плавающим минам и провёл подрыв мин различными способами, также выполнил артиллерийские стрельбы по воздушной цели.

Все задачи тренировки были выполнены в полном объёме, моряки показали высокий профессионализм и слаженность действий.

Район артиллерийских стрельб был закрыт для судоходства и полётов авиации.

Учебно-боевые задачи экипаж тральщика выполнял в рамках плановых мероприятий боевой подготовки Северного флота.

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