18.03.2025 (20:00)
Базовый тральщик Северного флота «Коломна» выполнил траление минного заграждения в Баренцевом море
Базовый тральщик Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Коломна» выполнил траление минного заграждения в акватории Баренцева моря.
Постановку минного заграждения в одном из полигонов боевой подготовки в Баренцевом море осуществил экипаж малого противолодочного корабля Северного флота «Юнга», выставив учебные мины.
Экипажем тральщика «Коломна» проведены тренировки по поиску, обнаружению мин с использованием гидроакустических станций и тралов.
На учении по противоминной борьбе экипаж корабля выполнил артиллерийские стрельбы по плавающим минам и провёл подрыв мин различными способами, также выполнил артиллерийские стрельбы по воздушной цели.
Все задачи тренировки были выполнены в полном объёме, моряки показали высокий профессионализм и слаженность действий.
Район артиллерийских стрельб был закрыт для судоходства и полётов авиации.
Учебно-боевые задачи экипаж тральщика выполнял в рамках плановых мероприятий боевой подготовки Северного флота.