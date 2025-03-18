18.03.2025 (17:30)

Подводники Северного флота совершенствуют свою выучку в преддверии профессионального праздника



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Подводники Северного флота совершенствуют свою выучку в преддверии профессионального праздника

В преддверии Дня моряка-подводника экипаж атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения «Новомосковск» готовится к очередному выходу в море.

Перед проведением очередных занятий и тренировок командир ракетного крейсера ставит личному составу задачи и напутствует на ежедневное совершенствование своих профессиональных навыков и умений, с целью поддержания высокой степени боевой готовности.

В ходе подготовки к выходу в море, в центральном посту подводного крейсера моряки провели тренировку по приготовлению корабля к бою и походу.

На занятиях по специальной подготовке командир ракетной боевой части проверил готовность личного состава к применению ракетного оружия крейсера и действия по вводным, в том числе по решению задач в случаях возникновения различных неисправностей.

В тренировках принимает участие весь экипаж крейсера, показывая высокий уровень знаний, умения и решительность.

Экипаж атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения «Новомосковск» неоднократно выполнял стрельбы межконтинентальными баллистическими ракетами, показывая высокий уровень готовности подводных сил Северного флота. Так в 2024 году «Новомосковск» успешно принял участие в тренировке стратегических сил ядерного сдерживания, проходящей под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации - Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.

Подводные силы Северного флота – это, без преувеличения, самое мощное объединение ВМФ России. Сегодня в его состав входят несколько соединений атомных подводных лодок. Основу, составляют ракетные подводные крейсеры стратегического назначения третьего и четвёртого поколения. Кораблипроекта 667 БДРМ, к которому относится подводный крейсер «Новомосковск» - одни из самых надёжных атомных подводных лодок, они успешно действуют в любых широтах Мирового океана, в том числе в Арктике - под ледяной шапкой Северного полюса. В настоящее время им на смену приходят стратегические ракетоносцы проектов «Борей» и «Борей-А», которые Северный флот также успешно освоил.

Помимо стратегических кораблей Северный флот успешно эксплуатирует новейшие многоцелевые подводные лодки проектов «Ясень» и «Ясень-М», оснащённые передовыми технологиями перспективными образцами высокоточного ракетного оружия большой дальности.

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