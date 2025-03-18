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18.03.2025 (16:30)

Водители Ленинградского военного округа завершили курс практических занятий по экстремальному вождению

Более 100 водителей военных и специализированных автомобилей Ленинградского военного округа в целях повышения уровня подготовки по экстремальному вождению совершили марш на 150 км. Маршрут включал в себя труднопроходимые участки пересеченной местности, глубокие овраги и преграды в виде завалов из деревьев.

Военные водители отработали действия при нападении на колонну диверсионных групп, а также при совершении налета авиации условного противника. По условиям тренировки, часть пути прошла по зараженному участку местности, преодолевая который военнослужащие применили средства радиационной, химической и биологической защиты, не снижая скорости движения колонны.

Марш проводился в рамках дополнительной подготовки водителей военной и специальной техники. Накануне военнослужащие завершили курс практических занятий по экстремальному вождению, в ходе которого отработали технику безопасного маневрирования в условиях плохой видимости и гололеда.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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