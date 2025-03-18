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18.03.2025 (13:30)

Военнослужащие спецназа ЦВО на занятии в Новосибирской области уничтожили замаскированный полевой склад с боеприпасами «противника»

Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) в ходе занятия в Новосибирской области уничтожили замаскированный полевой склад с боеприпасами условного противника.

По замыслу мероприятия боевой подготовки в ходе проведения разведывательных действий военнослужащие при помощи БЛА обнаружили полевой склад с боеприпасами «противника». Прибыв в назначенный район и проведя доразведку местности, при помощи современных приборов разведки было установлено примерное количество и наименование боеприпасов. Командиром подразделения было принято решение уничтожить объект «противника» на месте.

Оператор БЛА квадрокоптерного типа осуществил подлет к складу и выполнил сброс боеприпаса, точное попадание которого вызвало возгорание и детонацию, что привело к уничтожению боеприпасов «противника». 

После выполнения задачи личный состав скрытно выдвинулся в пункт сбора. В ходе перемещения спецназовцы выявили диверсионную группу условного противника и отразили ее нападение.

В занятии приняло участие около 30 военнослужащих ЦВО.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Боевая подготовка
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