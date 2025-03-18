18.03.2025 (13:00)

Минометчики ЦВО уничтожили караван с оружием условного противника в предгорьях Западного Саяна

Военнослужащие горного мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО), отработали уничтожение каравана с оружием «противника» в условиях горной местности, на занятиях в подгорьях Западного Саяна.

По замыслу занятия условный противник спланировал доставку боеприпасов и оружия используя вьючных животных. В ходе проведения воздушной разведки было обнаружено скрытное перемещение каравана с оружием условного противника. Для ее уничтожения были задействованы миномётные расчеты. Чтобы нанести максимальное поражение, военнослужащие выполнили залп из минометных комплексов 2Б14 «Поднос», поразив цели условного противника на обратной стороне горного хребта беглым и сосредоточенным огнем.

В отработке учебно-тренировочных задач было задействовано 50 военнослужащих и три единицы военной техники.

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