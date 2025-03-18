18.03.2025 (14:30)
Военнослужащие группировки войск «Восток» эвакуировали мирных жителей из освобожденного Константинополя из-за постоянных обстрелов ВСУ
Десять мирных жителей — пожилые супруги, четверо детей и четверо взрослых более месяца скрывались в подвале разрушенного дома в Константинополе. Беспорядочные обстрелы ВСУ сделали их убежище смертельно опасным.
«Страх огромный! Боялись Украину, а не Россию. Они лупили снарядами, подвал наш едва держался. Когда обстрелы участились, люди решила бежать, схватив лишь документы. Я Крикнул вперёд, а куда идти мы не знали», — рассказал местный житель села Николай.
Чтобы обезопасить гражданских людей от прилетов FPV-дронов ВСУ, военнослужащие создали специальный коридор, развернув для того средства РЭБ, а операторы БпЛА при помощи дронов направляли группу по безопасному маршруту, используя данные с камер беспилотников. Люди с детьми перемещались от укрытия к укрытию во время обстрелов приходилось прятаться в подвалах и развалинах. Выйдя в безопасное место, военнослужащие доставили людей на технике в Донецк, где их встретили медики и волонтёры.
«Мы не думали об опасности и сложности. Была задача эвакуировать людей, встретить на точке, загрузить на квадроцикл и привезти. Знали, что там будут дети, поэтому отнеслись ответственно. Подъехали спокойно, мой товарищ помогал загружать людей, я детей посадил сзади себя на квадроцикл. Ну и все, собственно, поехали, контролили воздух. Да, был риск обстрела, то есть и минометный, и кассетных боеприпасов, и атака fpv-дронов. Люди были напуганы. Когда доехали сюда, у людей уже была радость. Начали благодарить нас», - сказал военнослужащий группировки «Восток».