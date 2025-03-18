18.03.2025 (14:30)

Военнослужащие группировки войск «Восток» эвакуировали мирных жителей из освобожденного Константинополя из-за постоянных обстрелов ВСУ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие группировки войск «Восток» эвакуировали мирных жителей из освобожденного Константинополя из-за постоянных обстрелов ВСУ

Десять мирных жителей — пожилые супруги, четверо детей и четверо взрослых более месяца скрывались в подвале разрушенного дома в Константинополе. Беспорядочные обстрелы ВСУ сделали их убежище смертельно опасным.

«Страх огромный! Боялись Украину, а не Россию. Они лупили снарядами, подвал наш едва держался. Когда обстрелы участились, люди решила бежать, схватив лишь документы. Я Крикнул вперёд, а куда идти мы не знали», — рассказал местный житель села Николай.

Чтобы обезопасить гражданских людей от прилетов FPV-дронов ВСУ, военнослужащие создали специальный коридор, развернув для того средства РЭБ, а операторы БпЛА при помощи дронов направляли группу по безопасному маршруту, используя данные с камер беспилотников. Люди с детьми перемещались от укрытия к укрытию во время обстрелов приходилось прятаться в подвалах и развалинах. Выйдя в безопасное место, военнослужащие доставили людей на технике в Донецк, где их встретили медики и волонтёры.

«Мы не думали об опасности и сложности. Была задача эвакуировать людей, встретить на точке, загрузить на квадроцикл и привезти. Знали, что там будут дети, поэтому отнеслись ответственно. Подъехали спокойно, мой товарищ помогал загружать людей, я детей посадил сзади себя на квадроцикл. Ну и все, собственно, поехали, контролили воздух. Да, был риск обстрела, то есть и минометный, и кассетных боеприпасов, и атака fpv-дронов. Люди были напуганы. Когда доехали сюда, у людей уже была радость. Начали благодарить нас», - сказал военнослужащий группировки «Восток».

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