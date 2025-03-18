18.03.2025 (10:30)
В Ленинградском военном округе закончились сборы с расчетами гранатометов
На полигонах Ленинградского военного округа, дислоцированных в Ленинградской, Калининградской, Псковской и Мурманской областях, завершились сборы с гранатометчиками. В мероприятиях принимали участие расчеты ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В и автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя».
Расчеты ручных противотанковых гранатометов и автоматических гранатометов тренировались в уничтожении бронетехники, орудийных расчетов и групп пехоты условного противника.
Опытные инструкторы обучили военнослужащих скрытно передвигаться на поле боя, выбирать место для стрельбы, правильно поражать цели на различных дальностях.
На завершающем этапе сборов с участниками мероприятий были проведены комплексные контрольные занятия с боевой стрельбой.
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