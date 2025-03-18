18.03.2025 (19:00)

Специалисты ЖКС в Ростове-на-Дону проводят весенние осмотры эксплуатируемых фондов

Сотрудники Ростовского-на-Дону филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Южному военному округу (ЮВО) приступили к проведению весенних осмотров военных городков, расположенных в г. Ростове-на-Дону и Ростовской области.

На объектах военной и социальной инфраструктуры работниками жилищно-коммунальной службы совместно с представителями воинских частей проводятся весенние осмотры, в ходе которых военные коммунальщики проверяют техническое состояние зданий, коммунальных сооружений и элементов благоустройства. Мероприятия проходят в целях снижения и исключения рисков аварийных ситуаций. По итогу инспектирования формируются заявки для включения в планы текущих и капитальных ремонтов.

Сотрудниками отдела эксплуатации казарменно-жилищного фонда планируется провести комплексное обследование состояния зданий и сооружений, с целью уточнения информации по объемам заложенных ранее работ. Кроме того, осматриваются инженерные сети и оборудование, находящиеся непосредственно в зданиях.

Отделом эксплуатации теплового хозяйства жилищно-коммунальной службы обследованы котельные и другие теплогенерирующие объекты, центральные тепловые пункты.

Сотрудникам отдела эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства запланировано обследование артезианских скважин, водопроводно- и канализационно-насосных станций, очистных сооружении.

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