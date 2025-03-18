18.03.2025 (18:30)

Областное первенство по волейболу среди юнармейцев провели в Ростовской области

Областное первенство по волейболу среди девушек, в рамках III юнармейских спортивных игр, состоялось в Аксайском Доме Юнармии.

За победу боролись 10 команд из городов Батайск, Шахты, Ростов-на-Дону, Новошахтинск, Аксайского, Мартыновского, Белокалитвинского, Матвеево-Курганского, Каменского и Азовского районов Ростовской области.

Участников соревнований приветствовали кавалер ордена Мужества прапорщик Александр Гончаренко, начальник штаба регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Ростовской области Николай Пономаренко и начальник штаба местного отделения ВВПОД «Юнармия» Аксайского района Ксения Ноякшева.

На торжественной церемонии открытия знаком «Юнармейской доблести» III степени за активное участие в мероприятиях Движения награждена юнармеец Ростова-на-Дону Дарья Моисеева.

В упорной борьбе победителями стали юнармейцы г. Батайск, второго места добилась команда Белокалитвинского района, третье место получила команда г. Новошахтинска. Замкнули четверку сильнейших девушки из Каменского района. Лучшими игроками турнира признаны Дарья Резникова из г. Батайск, Оксана Минавеа из команды Белокалитвинского района, Екатерина Сноговская из г. Новошахтинска и Станислава Громова из Каменского района.

Награды победителям и призерам вручил руководитель спортивного направления регионального штаба Александр Демин.

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