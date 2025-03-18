18.03.2025 (18:00)

В Карачаево-Черкесской Республике состоялась памятно-мемориальная акция «Земля Героев»

Военнослужащие мотострелкового соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) приняли участие в памятно-мемориальной акции «Земля Героев», приуроченной к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Акция была проведена у памятника «Погибшим партизанам» в Карачаево-Черкесской Республике, в местах, где проходили ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками. Торжественное открытие провели офицеры командования соединения, представители администрации Архызского сельского поселения, а также ветеран Великой Отечественной войны, защитник блокадного Ленинграда Юрий Владимирович Глаголевский. Они поприветствовали собравшихся и отметили важность проведения акции для сохранения исторической памяти о подвиге наших предков.

После приветственной части офицеры провели церемонию награждения участников специальной военной операции (СВО) ведомственными наградами, а все собравшиеся возложили гирлянды цветов к памятнику и воздали почести погибшим в сражениях 1941-1945 гг. Участниками мероприятия стали члены всероссийского движения «Юнармия».

Основной частью акции стала передача земли с мест проведения боев для размещения ее в Главном православном воинском храме Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Юрий Владимирович Глаголевский поместил землю в «Кисет Памяти» и передал его военнослужащим, которые доставят реликвию на место хранения.

Мероприятие завершилось выступлением участницы движения «Юнармия» Александры Буковой, которая прочитала стихотворение «Зинка», поэтессы и ветерана Великой Отечественной войны Юлии Друниной, и выступлением военного оркестра.

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