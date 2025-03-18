18.03.2025 (22:00)

Во Владивостоке завершился чемпионат Тихоокеанского флота по мини-футболу

Во Владивостоке завершился открытый чемпионат Тихоокеанского флота по мини-футболу, посвященный памяти старшего лейтенанта, мастера спорта СССР Олега Еселева — начальника физической подготовки учебного отряда ТОФ, погибшего в 1994 году при исполнении служебных обязанностей.

В турнире, организованном спорткомитетом Тихоокеанского флота, приняли участие порядка 250 футболистов, представляющих 20 команд от объединений, соединений, частей и отдельных подразделений флота. Соревнования проводились в течение недели на базе учебного центра Военно-Морского Флота.

Первое место завоевала камчатская команда «ОКВС» группировки Войск и Сил на северо-востоке России, «серебро» — у команды «Шторм» Приморской флотилии разнородных сил ТОФ, а третьими стали футболисты команды штаба Тихоокеанского флота.

Все победители и призёры были награждены медалями и грамотами спортивного комитета Тихоокеанского флота, а команде «ОКВС» вручили, помимо этого, переходящий Кубок командующего Тихоокеанским флотом.

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