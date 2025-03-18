18.03.2025 (23:00)

С воспитанниками довузовских учебных заведений Санкт-Петербурга прошел урок Мужества в Доме офицеров Ленинградского военного округа

Военнослужащие Ленинградского военного округа (ЛенВО) провели урок Мужества для воспитанников довузовских учебных заведений и кадетских классов города Санкт-Петербург в Доме офицеров Ленинградского военного округа.

Военнослужащие рассказали о своем опыте службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и поделились опытом с будущими офицерами.

Подобные встречи проводятся с целью патриотического воспитания молодого поколения и популяризации военной службы, а также для передачи опыта будущим защитникам Отечества.

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