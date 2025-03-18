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18.03.2025 (21:00)

Военнослужащие разведывательных подразделений Ленинградского военного округа прошли курс боевой подготовки

В Мурманской области прошли занятие с военнослужащими разведывательных подразделений Ленинградского военного округа (ЛенВО), заключившими первые контракты с Министерством обороны Российской Федерации.

Под руководством опытных офицеров – инструкторов и участников специальной военной операции (СВО) военнослужащие освоили приёмы маскировки и бесшумного передвижения в условиях сложной пересечённой местности.

Помимо этого, военнослужащие выполнили упражнения стрельб из штатного вооружения. Также личный состав отработал организацию наблюдательных постов, разведывательных засад, действия в дозоре и бой в случае встречи с группой противника.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Ленинградский военный округ , Боевая подготовка
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