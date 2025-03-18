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18.03.2025 (17:00)

Артиллеристы Ленинградского военного округа уничтожили опорный пункт «противника»

Военнослужащие минометной батареи общевойскового объединения Ленинградского военного округа в ходе занятий по огневой подготовке уничтожили условного противника.

По замыслу тренировки, противник, используя лесистую местность, подготовил огневые позиции. Военнослужащие выполнили воздушную разведку местности, операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов определили координаты опорного пункта условного противника. Получив целеуказания, российские расчеты 82-миллиметровых минометов из закрытых огневых позиций нанесли сосредоточенные залпы по целям, имитирующим позиции условного противника. Корректировку огня и поражение целей вели артиллерийские корректировщики с наблюдательного поста с применением разведывательных БпЛА.

В завершении занятия мотострелки под прикрытием артиллерии скрытно приблизились к условному противнику и провели зачистку опорного пункта.

В практических действиях приняли участие более 50 военнослужащих.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Ленинградский военный округ , Боевая подготовка
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