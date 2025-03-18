18.03.2025 (16:00)

Юношеский духовой оркестр Римского-Корсакова впервые выступил для коллектива Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского

Музыканты под руководством дирижёра Александра Голикова на высоком уровне исполнили великие произведения Чайковского, Шостаковича и других известных авторов. Курсанты, офицеры и гражданский персонал военного вуза с особым интересом слушали концерт и остались в восторге.

Военнослужащие на протяжении всей истории стремились к искусству, а музыка всегда была неотъемлемой частью служения Родине.

Мероприятие посвящено 200-летию со дня рождения пионера авиации Александра Фёдоровича Можайского.

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