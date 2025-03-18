Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.03.2025 (16:00)

Юношеский духовой оркестр Римского-Корсакова впервые выступил для коллектива Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского

Музыканты под руководством дирижёра Александра Голикова на высоком уровне исполнили великие произведения Чайковского, Шостаковича и других известных авторов. Курсанты, офицеры и гражданский персонал военного вуза с особым интересом слушали концерт и остались в восторге.

Военнослужащие на протяжении всей истории стремились к искусству, а музыка всегда была неотъемлемой частью служения Родине.

Мероприятие посвящено 200-летию со дня рождения пионера авиации Александра Фёдоровича Можайского.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС) , Культура
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false