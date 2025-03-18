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18.03.2025 (11:30)

Военнослужащие общевойсковой армии ВВО приняли участие в акции «Флаг Единства»

В Амурской области военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) приняли участие во Всероссийской акции «Флаг Единства», посвященной 11-й годовщине воссоединения полуострова Крым с Россией.

Торжественное мероприятие началось с исполнения государственного гимна Российской Федерации на главной площади Белогорска у памятника «Вежливому солдату». Место для проведения мероприятия выбрано не случайно. Данный памятник посвящен событиям Крымской весны. Скульптура солдата с котом на руках символизирует одну из исторических побед – возвращение Крыма в состав России.

В мероприятии приняли участие военнослужащие Амурского объединения ВВО и члены их семей, юнармейцы, представители администрации Белогорска, союза ветеранов и жители города.

В завершении для участников акции с праздничным концертом выступили творческие коллективы города.

Справочно:

18 марта в России отмечается День воссоединения Крыма с Россией. В этот возвращение было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и Республики Крым. Полуостров Крым официально вошёл в состав Российской Федерации.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Торжественные церемонии
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