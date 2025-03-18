18.03.2025 (12:00)

Минометчики армейского корпуса ВВО на Сахалине осваивают методику беглой стрельбы

На полигоне «Успеновский» минометные расчеты армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного на Сахалине, осваивают методику беглой стрельбы.

В ходе занятий миномётные расчеты отработали уничтожение мишеней, имитирующих легкую бронетехнику и живую силу условного противника, как на открытых участках местности, так и на закрытых позициях из 120-мм минометов «Сани».

В рамках учебно-боевых задач миномётные расчёты отработали методику беглой стрельбы, в ходе которой они выполняли нормативы по занятию огневых позиций, развертыванию миномётов, прицеливанию, стрельбе по целям и смене огневых позиции. Огонь вели на дистанции до 2300 метров за короткий промежуток времени.

Кроме этого, военнослужащие выполнили нормативы по маскировке огневых позиций и отработали действия с расчётами БпЛА по корректированию огня и нанесению огневого удара по внеплановым целям.

Занятия с военнослужащими ВВО на Сахалине проходят под руководством опытных инструкторов и участников специальной военной операции (СВО).

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице