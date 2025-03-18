18.03.2025 (15:30)

В Приморье снайперы ВВО совершенствуют навыки стрельбы в городских условиях

Снайперы общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Приморском крае, отрабатывают практические действия в городских условиях.

В ходе тренировки на полигоне «Сергеевский» снайперские пары скрытно перемещаются на специально подготовленные площадки, определяют наиболее выгодные места для стрельбы, а также оборудуют ложные позиции в развалинах зданий. После успешного поражения целей военнослужащие отрабатывают скрытный отход.

Занятия проводятся под руководством опытных инструкторов – участников специальной военной операции. Особое внимание при отработке учебных вопросов военнослужащие уделяют использованию различных элементов и конструкций зданий для маскировки своих огневых позиций.

При выполнении задач в городских условиях цели находятся в глубине разрушенных зданий, что представляет для военнослужащих основную сложность, поэтому обучаемым приходится тщательно выбирать места для стрельбы и вносить определенные поправки при прицеливании.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице