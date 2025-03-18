18.03.2025 (11:00)

В Забайкалье проведена совместная тренировка расчетов ОТРК «Искандер» и подразделений РХБ защиты ВВО

В Забайкальском крае на одном из полигонов Восточного военного округа состоялась совместная тренировка расчетов оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» с подразделениями радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО).

В ходе мероприятий ракетчики отработали скрытное передвижение в назначенные основные позиционные районы. В свою очередь подразделения РХБ защиты в целях сокрытия движения ракетных комплексов, создали сплошную аэрозольную завесу и замаскировали от средств разведки условного противника.

В ходе мероприятия личный состав и ракетные комплексы были замаскированы путем создания аэрозольной завесы площадью более 1 кв. км.

По прибытии в назначенный район ракетчики осуществили развертывание пусковых установок, командно-штабных и транспортно-заряжающих машин, перегрузку учебных боеприпасов, а также подготовку исходных данных для выполнения электронных пусков ракет с нанесением ударов по важным объектам условного противника на различные дальности.

Кроме того, экипаж разведывательной химической машины РХМ-6 обнаружил условно зараженный отравляющими веществами участок местности, определил границы заражения и передал в автоматизированном режиме собранные данные на командный пункт.

В свою очередь, расчеты специальной обработки развернули авторазливочные станции АРС-14КМ и провели дезинфекцию военной техники, прибывавшей из «зоны заражения».

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