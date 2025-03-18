18.03.2025 (14:00)

В Республике Бурятия военнослужащие ВВО совершенствуют навыки по уничтожению огневых точек условного противника

Военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Республике Бурятия, учатся уничтожать огневые точки условного противника на автомобилях повышенной проходимости.

В ходе практических занятий боевые группы совершенствуют навыки ведения огня по наземным целям из крупнокалиберных пулемётов, установленных на автомобильной технике высокой проходимости.

При выполнении учебно-боевой задачи расчетами БплА проводится воздушная разведка местности. После получения сведений о местонахождении целей, группы выдвигаются на позиции.

Боевые группы вооружены стрелковым оружием, противотанковыми гранатомётами и крупнокалиберными пулемётами. Военнослужащие выполняют задачи по уничтожению живой силы и легкобронированной техники условного противника.

Занятия с военнослужащими проходят ежедневно днём и ночью под руководством опытных офицеров общевойсковой армии ВВО.

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