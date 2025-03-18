18.03.2025 (10:00)

Расчет гаубицы Д-30 группировки войск «Днепр» снайперским попаданием уничтожил миномет и личный состав ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчет гаубицы Д-30 группировки войск «Днепр» снайперским попаданием уничтожил миномет и личный состав ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области

Основной задачей артиллеристов 122-мм буксируемой гаубицы «Д-30» 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» является поддержка мотострелковых подразделений, при этом бойцы уничтожают еще и временные пункты дислокации, пункты управления БпЛА, бронетехнику, артиллерийские орудия, личный состав ВСУ.

Воздушной разведкой был выявлен замаскированный миномет противника под Антоновским мостом. Координаты расположения противника были оперативно переданы на позицию артиллеристам.

Военнослужащие получили команду на боевую работу, в считанные минуты зарядили орудие, навели гаубицу по заданным координатам и предельно точным выстрелом уничтожили миномёт и живую силу противника.

«Мешают нам заниматься тем, чем мы занимаемся, они сидят там под мостом. Антоновский мост — сильно укреплённая позиция. Мост строился еще советскими инженерами из советского бетона, и разрушить его не так-то просто. Они оттуда периодически вылазят и пытаются наносить огневое поражение. Как правило, это пулемет, либо крупнокалиберный пулемёт, либо АГС. Мы их караулим постоянно, как только они вылазят, открываем ответный огонь и либо подавляем, либо уничтожаем», — рассказал старший офицер батареи с позывным «Варта».

За мужество, отвагу и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, личный состав артиллеристов представлен к государственным наградам Российской Федерации.

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