18.03.2025 (09:30)

Военнослужащим 27-й мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» вручили государственные награды вблизи линии боевого соприкосновения в зоне СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащим 27-й мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» вручили государственные награды вблизи линии боевого соприкосновения в зоне СВО

Церемония награждения военнослужащих 27-й гвардейской мотострелкового дивизии группировки войск «Центр» государственными наградами состоялась вблизи линии боевого соприкосновения на Красноармейском направлении специальной военной операции (СВО).

За мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, заслуженные медали военнослужащим вручил командир гвардейской мотострелковой дивизии гвардии генерал-майор Александр Бугрий. Личный состав подразделения был награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, медалями «За храбрость», Суворова, Жукова и ведомственными наградами.

В завершение мероприятия командир дивизии поблагодарил военнослужащих за проделанную боевую работу и выразил слова признательности от себя и командования группировки «Центр».

После выступили представители духовенства, пожелали военнослужащим крепости духа и благословили на ратные подвиги.

Командование и личный состав 27-й гвардейской мотострелковой Омско-Новобугской Краснознаменной, ордена Богдана Хмельницкого дивизии группировки войск «Центр» продолжают с честью выполнять все поставленные боевые задачи, освобождая земли Донбасса от украинских неонацистов.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице