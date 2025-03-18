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18.03.2025 (09:30)

Военнослужащим 27-й мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» вручили государственные награды вблизи линии боевого соприкосновения в зоне СВО

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Церемония награждения военнослужащих 27-й гвардейской мотострелкового дивизии группировки войск «Центр» государственными наградами состоялась вблизи линии боевого соприкосновения на Красноармейском направлении специальной военной операции (СВО).

За мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, заслуженные медали военнослужащим вручил командир гвардейской мотострелковой дивизии гвардии генерал-майор Александр Бугрий. Личный состав подразделения был награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, медалями «За храбрость», Суворова, Жукова и ведомственными наградами.

В завершение мероприятия командир дивизии поблагодарил военнослужащих за проделанную боевую работу и выразил слова признательности от себя и командования группировки «Центр».

После выступили представители духовенства, пожелали военнослужащим крепости духа и благословили на ратные подвиги.

Командование и личный состав 27-й гвардейской мотострелковой Омско-Новобугской Краснознаменной, ордена Богдана Хмельницкого дивизии группировки войск «Центр» продолжают с честью выполнять все поставленные боевые задачи, освобождая земли Донбасса от украинских неонацистов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция , Награждения
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