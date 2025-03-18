18.03.2025 (09:00)
Военнослужащие расчета ЗРК «Тор-М1» группировки войск «Центр» уничтожили разведывательный БпЛА ВСУ на Красноармейском направлении СВО
Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» группировки войск «Центр» в ходе боевой работы уничтожили беспилотный летательный аппарат (БпЛА) «Shark» ВСУ, обеспечив прикрытие наступательных действий подразделений на Красноармейском направлении специальной военной операции (СВО).
Получив боевую задачу, расчет ЗРК «Тор-М1» совершил марш в заданный район для контроля воздушного пространства. Прибыв в район, военнослужащие приступили к мониторингу противовоздушной обстановки. Сплоченная работа военнослужащих расчета позволила оперативно выявить вражеские БпЛА. При появлении цели зенитчики взяли ее на сопровождение и после подтверждения уничтожили.
Современное радиолокационное оборудование, имеющееся на борту комплекса, позволяет операторам легко и точно обнаруживать воздушные цели в своей зоне ответственности и эффективно уничтожать их. Большая точность боевого применения позволяет расчету ликвидировать до восьми воздушных целей противника с использованием одного боекомплекта.
С первого дня специальной военной операции расчеты подразделения ЗРК «Тор-М1» обеспечивают воздушное прикрытие наземных сил, несут боевое дежурство на передовой, сохраняя жизни личного состава и мирного населения Донбасса.