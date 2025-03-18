18.03.2025 (09:00)

Военнослужащие расчета ЗРК «Тор-М1» группировки войск «Центр» уничтожили разведывательный БпЛА ВСУ на Красноармейском направлении СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие расчета ЗРК «Тор-М1» группировки войск «Центр» уничтожили разведывательный БпЛА ВСУ на Красноармейском направлении СВО

Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» группировки войск «Центр» в ходе боевой работы уничтожили беспилотный летательный аппарат (БпЛА) «Shark» ВСУ, обеспечив прикрытие наступательных действий подразделений на Красноармейском направлении специальной военной операции (СВО).

Получив боевую задачу, расчет ЗРК «Тор-М1» совершил марш в заданный район для контроля воздушного пространства. Прибыв в район, военнослужащие приступили к мониторингу противовоздушной обстановки. Сплоченная работа военнослужащих расчета позволила оперативно выявить вражеские БпЛА. При появлении цели зенитчики взяли ее на сопровождение и после подтверждения уничтожили.

Современное радиолокационное оборудование, имеющееся на борту комплекса, позволяет операторам легко и точно обнаруживать воздушные цели в своей зоне ответственности и эффективно уничтожать их. Большая точность боевого применения позволяет расчету ликвидировать до восьми воздушных целей противника с использованием одного боекомплекта.

С первого дня специальной военной операции расчеты подразделения ЗРК «Тор-М1» обеспечивают воздушное прикрытие наземных сил, несут боевое дежурство на передовой, сохраняя жизни личного состава и мирного населения Донбасса.

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