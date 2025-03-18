18.03.2025 (08:30)

Отряд кораблей ВМФ России совместно с ВМС Пакистана проведут совместное военно-морское учение PASSEX в Аравийском море



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Отряд кораблей ВМФ России совместно с ВМС Пакистана проведут совместное военно-морское учение PASSEX в Аравийском море

Отряд кораблей ВМФ России в составе корветов «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и среднего морского танкера «Печенга» Тихоокеанского флота примет участие в совместном военно-морском учении PASSEX с ВМС Исламской Республики Пакистан. О проведении учения стороны договорились в ходе посещения отрядом ТОФ пакистанского порта Карачи.

В понедельник командный состав российского отряда кораблей принял участие в конференции и ряде официальных встреч с высшими офицерами Военно-морских сил Пакистана, где участники обсудили детали проведения совместного учения. После проведения переговоров стороны обменялись памятными сувенирами и оставили записи в книгах почетных посетителей.

Экипажи совершили экскурсии с посещением моряками кораблей друг друга. Для российских морских офицеров на пакистанском корвете «Бабур» были показаны учения по борьбе за живучесть корабля.

Учение PASSEX состоится в акватории Аравийского моря в последний день пребывания российского отряда кораблей. В ходе учения корабли двух стран отработают задачи совместного маневрирования с привлечением палубных вертолетов, проведут тренировки по связи и другие элементы взаимодействия.

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