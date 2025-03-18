18.03.2025 (08:00)

Артиллеристы-десантники Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили пункт управления БпЛА ВСУ на окраине Часова Яра в ДНР



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Артиллеристы-десантники Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили пункт управления БпЛА ВСУ на окраине Часова Яра в ДНР

Артиллеристы-десантники Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили пункт управления БпЛА ВСУ на окраине Часова Яра в ДНР.

На окраине Часова Яра артиллерийские расчеты Ярославского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили пункт управления БпЛА ВСУ с расчетом. Операторы БпЛА постоянно проводят воздушную разведку в зоне ответственности гаубичной батареи, выявляя различные цели — от укрытий противника до транспортных средств и различных беспилотников.

В ходе выполнения боевых задач артиллеристы-десантники наносят удары по выявленным огневым позициям ВСУ, укрепленным опорным пунктам и долговременным огневым точкам, а также скоплениям живой силы противника.

Благодаря дальности стрельбы орудий, артиллерия ВДВ выполняет свои боевые задачи на удалении от линии боевого соприкосновения, но, несмотря на это, работа требует от них максимальной быстроты и слаженности действий.

В минуты затишья, перед очередной боевой работой, командир взвода вручил отличившемуся военнослужащему государственную награду — медаль «За отвагу». За время проведения специальной военной операции расчеты орудий этого дивизиона уничтожили не один десяток целей противника.

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