18.03.2025 (07:00)

Штурмовые подразделения Южной группировки войск уничтожают опорные пункты ВСУ на Донецком направлении



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Штурмовые подразделения Южной группировки войск уничтожают опорные пункты ВСУ на Донецком направлении

Штурмовое подразделение 242-го мотострелкового полка мотострелковой дивизии Южной группировки войск продолжает выполнять задачи в зоне проведения СВО.

Действуя на Донецком направлении, штурмовые группы Южной группировки выполняют задачи по скрытному выдвижению к линии боевого соприкосновения, где уничтожают опорные пункты противника. В блиндажи, где укрывается личный состав ВСУ, оказывающий сопротивления российским военнослужащим, забрасываются противотанковые мины, которые полностью разрушают укрытия и сводят шансы противника выжить к нулю.

Контроль действий штурмовых групп осуществляется с передовых командных пунктов при помощи расчетов беспилотных летательных аппаратов.

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