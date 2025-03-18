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18.03.2025 (07:00)

Штурмовые подразделения Южной группировки войск уничтожают опорные пункты ВСУ на Донецком направлении

Штурмовое подразделение 242-го мотострелкового полка мотострелковой дивизии Южной группировки войск продолжает выполнять задачи в зоне проведения СВО.

Действуя на Донецком направлении, штурмовые группы Южной группировки выполняют задачи по скрытному выдвижению к линии боевого соприкосновения, где уничтожают опорные пункты противника. В блиндажи, где укрывается личный состав ВСУ, оказывающий сопротивления российским военнослужащим, забрасываются противотанковые мины, которые полностью разрушают укрытия и сводят шансы противника выжить к нулю.

Контроль действий штурмовых групп осуществляется с передовых командных пунктов при помощи расчетов беспилотных летательных аппаратов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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