18.03.2025 (07:00)
Штурмовые подразделения Южной группировки войск уничтожают опорные пункты ВСУ на Донецком направлении
Штурмовое подразделение 242-го мотострелкового полка мотострелковой дивизии Южной группировки войск продолжает выполнять задачи в зоне проведения СВО.
Действуя на Донецком направлении, штурмовые группы Южной группировки выполняют задачи по скрытному выдвижению к линии боевого соприкосновения, где уничтожают опорные пункты противника. В блиндажи, где укрывается личный состав ВСУ, оказывающий сопротивления российским военнослужащим, забрасываются противотанковые мины, которые полностью разрушают укрытия и сводят шансы противника выжить к нулю.
Контроль действий штурмовых групп осуществляется с передовых командных пунктов при помощи расчетов беспилотных летательных аппаратов.
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